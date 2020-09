Die Bullen schwingen heute bei HeidelbergCement eindeutig das Zepter. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwei Prozent vorzeigen. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 55,68 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

