Advanced Bitcoin Technologies AG: Wechsel im Aufsichtsrat, Kapitalerhöhung im 4. Quartal 2020 geplant, B2B-Kooperationen abgeschlossen

Wechsel im Aufsichtsrat

Um den Anforderungen des Kapitalmarkts und der Finanzregulierung künftig noch besser Rechnung zu tragen, plant die Advanced Bitcoin Technologies AG nach der bereits erfolgten und im Juli 2020 kommunizierten Ergänzung des Vorstands durch den erfahrenen Finanzmanager Christian Lang nun auch den Aufsichtsrat mit entsprechenden Experten/innen zu erweitern. Dazu sollen am 17. September 2020 auf der ordentlichen Hauptversammlung die drei neuen Aufsichtsratsmitglieder Gabriele Bornemann (Beraterin und Unternehmerin, geboren am 03. März 1976, wohnhaft in Essen), Thomas Dressendörfer (Berater und Manager, geboren am 20. Februar 1958, wohnhaft in Baar, Schweiz) und Torsten Sonntag (Unternehmer und Manager, geboren am 28. April 1966, wohnhaft in Darmstadt) sowie der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Debjit D. Chaudhuri (Investor und Berater, geboren am 31. Mai 1972, wohnhaft in Kriftel) in das künftig vierköpfige Gremium gewählt werden.

