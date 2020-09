Delivery Hero stärkt Position in Lateinamerika

Delivery Hero übernimmt von Glovo das Geschäft in Lateinamerika. Der Kaufpreis liegt je nach weiterer Entwicklung bei 60 Millionen Euro bis 230 Millionen Euro. Damit stärkt oder startet Delivery Hero sein Geschäft in acht Ländern: Argentinien, Peru, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala und die Dominikanische Republik. Bisher sind die Deutschen nur in Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik präsent. ...