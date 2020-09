Ich möchte nicht übermäßig kritisch sein oder das Risiko eingehen, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Aber nach meiner Erfahrung können politische Entscheidungsträger nicht die größte Erfolgsbilanz vorweisen, wenn es um die Umsetzung neuer politischer Initiativen geht. Es ist einfach, die verschiedenen Einrichtungen aus der Bilanz laufen zu lassen, wenn sie nicht mehr genutzt werden. Aber es wird knifflig, wenn tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden müssen.Die Kommunikation – bekannt als „Forward Guidance“ – wird von entscheidender Bedeutung sein. Erinnert sich jeder an den Wutanfall von 2013? Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen durch den Markt hoch. Was genau bedeutet “eine angemessene Geldpolitik wird wahrscheinlich darauf abzielen, für einige Zeit eine Inflation von mäßig über 2 Prozent zu erreichen”? Was bedeutet “mässig darüber”? Sind das 2,25 bzw. 2,5 Prozent oder sogar noch mehr? Was bedeutet übrigens “für einige Zeit”? Drei Monate, sechs Monate, ein Jahr?

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist, dass die von Powell geführte Fed gezeigt hat, dass sie anfällig für Marktreaktionen ist. Dazu eine weitere Reise in die Vergangenheit: die letzte Zinserhöhung im Jahr 2018 – wissen Sie noch, wie gut das gelaufen ist? Nur sieben Monate später hat die Fed sie wieder rückgängig gemacht!