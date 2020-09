Das richtige Timing bedeutet manchmal sehr viel. Wir sehen aktuell bei der Aktie des aufstrebenden kanadischen Produzenten veganer Fleischalternativen Modern Meat eine ideale Einstiegsgelegenheit, bevor weitere Erfolgsmeldungen den Kurs der Aktie wieder neu beflügeln sollten. Kurssprünge von teilweise über 80% haben wir schon auf kursrelevante Meldungen hin verzeichnen können.

Campbell Becher, einer der erfolgreichsten Investmentbanker Kanadas, ist erst vor kurzem in Modern Meat eingestiegen (direkt von der Investmentbank Haywood gewechselt), und zwar nicht nur als Manager, sondern auch als Aktionär, hat er in den letzten Wochen Aktien im Wert eines stattlichen Neuwagens (> 75.000 Dollar; CND) an der Börse gekauft. Becher gilt inzwischen in seiner mehr als 25jährigen Karriere als einer der führenden und erfolgreichsten Investmentbanker Kanadas und zeichnet sich für M&A-Transaktionen und Finanzierungen von mehreren Milliarden Dollar verantwortlich. Als “Head of Finance/M&A” leitet er jetzt die Bereiche Unternehmensfinanzierung und Akquisitionen für Modern Meat.

Mit Chris Parkinson, ein ehemaliger erfolgreicher Manager mit Verantwortung einer Abteilung mit Umsatzzielen von mehr als 100 Mio. US-Dollar pro Jahr des Lebensmittelriesen SYSCO Food, ist eine weitere “Powerpersonalie” zu Modern Meat hinzugestoßen.

Dann gab es kürzlich auch noch die Meldung, dass Modern Meat mit seinem Produktportfolio (Burgerpatties, Fleischbällchen, Hackfleisch, Crab Cakes und diverse Saucen) zwölf Wochen in Folge komplett ausverkauft war.

“Bei den bisherigen Produktionsraten hatten wir einen Engpass und konnten der Nachfrage nicht mehr nachkommen.“ – Tara Haddad, CEO von Modern Meat

In diesen Tagen wird eine um ein vielfaches größere Fabrik bezogen, um der offensichtlich stetig wachsenden Nachfrage überhaupt gerecht werden zu können. Außerdem sollen in Kürze die zwei ersten eigenen Flagshipstores im kanadischen Vancouver eröffnen, ein Event, das sicherlich vor allem lokal erneut viel Aufmerksamkeit auf Modern Meat richten wird.

Wir erwarten weiteres enormes Wachstum bei Modern Meat und sehen durchaus das Potenzial, einen neuen führenden Produzenten für vegane Produkte heranwachsen zu sehen. Anleger könnten im Erfolgsfall extrem profitieren, gehört Modern Meat gerade in diesen Tagen bewertungstechnisch zu den wohl günstigsten Aktien in diesem vielversprechenden Segment.

Akkreditierte Investoren haben erst kürzlich einen Millionenbetrag in das Unternehmen gesteckt und hierbei im Rahmen eines Private Placements 4,50$ (CDN) für eine Aktie gezahlt. Für je zwei Aktien erhalten sie einen weiteren Bezugsschein, den sie für zwei Jahre zum Kurs von 5,50$ (CDN) ausüben dürfen. Das ist mehr als das doppelte vom aktuellen Aktienkurs!

Aktuell eine Top-Einstiegsgelegenheit?

Modern Meat*

WKN: A2P754

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Wir sehen in der Tat gerade jetzt eine besonders gute Einstiegsgelegenheit, ist der Aktienkurs in den vergangenen Tagen deutlich “unter die Räder” gekommen. Der gestrige Schlusskurs an der Heimatbörse lag bei 2,00$ (CDN) und somit nicht nur deutlich unter dem Kurs des Millioneninvestments vom 11. August, sondern auch deutlich unter dem bisherigen Hoch seit Börsengang Ende Juni von 4,75$ (CDN). Bei der Aktie von Modern Meat kann es mit den Zugewinnen sehr schnell gehen, haben wir gar einen Zuwachs von über 80% an nur einem Handelstag beobachten können.

Von 45 auf auf fast 240 USD, das war Beyond Meat im Jahr 2019. Auch in 2020 gab es seit dem Coronatief der Aktie eine Verdreifachung des Kurses. Vegane und vegetarische Fleischalternativen sind in Zeiten von Skandalen in Schlachtbetrieben international ganz offensichtlich immer mehr gefragt. In diesem Jahr könnte es die Aktie von Modern Meat sein, die in die Fußstapfen einer Beyond Meat tritt.

Gewaltige Performance mit Fleischalternativen

Fast jeder Börsianer wird es wohl noch wissen: Der Börsengang des amerikanischen Nahrungsmittelproduzenten veganer Fleischersatzprodukte Beyond Meat mit Sitz in Kalifornien war im vergangenen Jahr ein gewaltiger Erfolg. Die Nachfrage war schier unglaublich, der Kurs stieg vom Tag des Börsengangs im Frühjahr 2019 binnen weniger Wochen von 45 auf fast 240 USD! Und erst in diesem Jahr hat der aufstrebende Konzern im Auftaktquartal die Investoren mit schwarzen Zahlen erneut positiv überrascht. Die Börse feierte die ersten Erfolge heftig: Der Aktienkurs konnte sich seit dem Corona-Tief im März bereits bis zum Juni im Hoch verdreifachen. Mit einem Aktienkurs von aktuell rund 157 US-Dollar ist das Unternehmen derzeit mit bald 10 Mrd. US-Dollar bewertet.

800% in den ersten Handelstagen

Erst im Juni diesen Jahres ging nach Beyond Meat ein zweites Unternehmen mit veganen Fleischersatzprodukten den Schritt an die Börse. Die Aktie des kanadischen Start-ups “The Very Good Food Company” brachte für die IPO-Investoren (IPO-Preis bei 0,25$) fast 800% in den ersten Handelstagen ein, die Bewertung stieg im Hoch auf rund 173 Mio. Dollar (CDN).



“Corona-Skandal (…): Sind Öko-Fleisch und Fleischersatz die großen Gewinner? – Stern im Juli 2020

Mit Modern Meat ist das dritte und in unseren Augen besonders vielversprechende Vegan-Food-Startup an der Börse (da die Bewertung noch nicht “davon geflogen” ist), das von einem Frauenquartett geführt wird und bereits so viel Beachtung findet, dass selbst das Forbes-Magazin über die Gründerin namens Tara Haddad berichtete:

Forbes: “Tara Haddad tritt gegen die Silicon Valley-Giganten Beyond Meat und Impossible Foods an, um Millionen bewusster Verbraucher in den Supermärkten zu gewinnen” – HIER zum Artikel.

Tara Haddad, Cassidy McCord, Loree Khan und Kayla Dhaliwal sind die vier Frauen an der Front von Modern Meat, während Haddad, McCord und Khan die Geschäftsfrauen sind und Kayla Dhaliwal eine erfolgreiche Köchin ist. Aber auch der definitiv mitunter zu den kulinarisch führenden Köchen der Westküste gehörende Dino Renearts gehört zu den Kreateuren der Modern Meat-Produkte, die aus rein natürlichen Zutaten bestehen. Loree Khan ist ehemalige Managerin des Mars-Konzerns und leitet jetzt die Abteilung “Sales & Distribution” für Modern Meat.

Erst im Sommer 2019 im kanadischen Vancouver gegründet, steht bereits jetzt ein Onlineshop und das Modern Meat-Produktreportoire tatsächlich sogar schon in über 50 Stores im Westen Kanadas, wie neulich bekannt wurde. Vor kurzem meldete Modern Meat auch die Listung in der kanadischen Handelskette Urban Fare. Urban Fare ist nur eine Handelskettenmarke des Unternehmens Overwaitea Food Group, welches insgesamt 160 Lebensmittelgeschäfte in Kanada betreibt und zu den größten Handelsketten Kanadas gehört. Und das stark aufstrebende Unternehmen konnte gar bereits einen Award abräumen.

“Modern Meat ist besonders gut positioniert, um ein Top-Player in der Branche zu werden, und wir freuen uns darauf, sein kontinuierliches Wachstum und den Erfolg zu beschleunigen.“ – Kate MacDougall, Manager von Camber Communications

Die Produkte umfassen Modern Burger, Hackfleisch, Meatballs, Crab Cakes und diverse Saucen. Das Branchenmedium “Vegconomist” berichtete schon Ende Juni über das einmalige vegane “Seafood”-Produkt Modern Crab Cakes (von Modern Meat), das neue Rekorde bei den Verkäufen erreicht haben soll.

“Mit einer einfachen Liste von echten, vollwertigen Nahrungsmitteln sticht der Modern Burger selbst seine besten Mitbewerber bei den natürlichen Zutaten aus.” – Tara Haddad, CEO von Modern Meat

Die Bewertung von Modern Meat liegt derzeit bei einem Niveau, das man im Vergleich zum noch sehr kleinen Wettbewerb an der Börse wohl durchaus als Einstiegsniveau bezeichnen könnte. Ferner hat das Unternehmen mit insgesamt lediglich rund 28 Mio. (Stand: 18.9.; Stockwatch) nur wenige Aktien an der Börse gelistet (Very Good Food 70 Mio., Beyond Meat 62 Mio.). Der Kurs der Aktie von Modern Meat könnte sich somit bei entsprechend internationaler Nachfrage extrem schnell vervielfachen. In einem zum IPO geführten Interview der kanadischen Börse kündigte Modern Meat-CEO Haddad die zügig geplante Verzehnfachung der aktuellen Produktionskapazitäten an.

Noch im Frühstadium…

Wir glauben, dass der spekulativ orientierte Anleger noch im Frühstadium bei Modern Meat mit einer Position dabei sein sollte. Wir wollen Modern Meat im aktuellen Stadium natürlich nicht mit Beyond Meat vergleichen, aber allein schon bei Erreichen der Peak-Bewertung des eingangs erwähnten Start-ups The Very Good Food Company (das sich sehr wohl vergleichen lässt) würde der Kurs der Modern Meat-Aktie heute schon bei über 6,00$ notieren müssen.

Besser als Beyond oder Impossible? Nur natürliche Zutaten, soja- & glutenfrei!

Mit der jüngst mehrfach gezeigten Dynamik im Aktienkurs könnte die Bewertung jetzt sehr rasant steigen. Und Fakt ist: Sehr wohl besteht für Modern Meat ähnlich großes Potenzial wie für den aktuellen (Börsen-)Platzhirschen der Branche: Beyond Meat. Modern Meat hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, bei seinen Produkten keinerlei künstliche oder ungesunde Zutaten zu verwenden. Die Produkte kommen außerdem ohne Soja oder Weizenprotein aus und sind zu 100% glutenfrei.

Somit spricht Modern Meat im Gegensatz zum bekannten Wettbewerb ein noch größeres Publikum an, denn Allergene sind ein immer größer werdendes Thema in der Ernährung. Der weltweite Markt für Fleischersatzprodukte allein betrug übrigens 2018 rund 10 Mrd. USD, während man diesen bis 2026 auf über 30 Mrd. USD heranwachsen sieht (diese Zahlen stammen übrigens von Erhebungen VOR der Corona-Pandemie und hiermit weltweit verbundenen Skandalen der Fleischindustrie).

Seit Produktionsbeginn hat Modern Meat den Vertrieb seiner Produkte auf eine ganze Reihe von Restaurants und Feinkostläden in ganz Westkanada ausgedehnt. Seit kurzem hat man auch den Fuß bei einer der fünf größten Handelsketten Kanadas in der Tür. Jetzt sollen gar zwei eigene Flagship-Stores folgen.

Unser Fazit:

Operativ geht es in großen Schritten nach vorne und auch die Aktie könnte daher in 2020 zu den größten Gewinnern in diesem vielversprechenden Sektor gehören. Bewertungstechnisch (Marktkapitalisierung) ist sie im Vergleich zu den anderen börsennotierten Mitbewerbern derzeit die günstigste.

Sehen Sie hier ein Video zu Modern Meat und dem aktuellen Produktportfolio:

Informieren Sie sich selbst über Modern Meat:

Webseite: https://www.themodernmeat.com

Modern Meat auf Instagram.

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

