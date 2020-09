Interessante Kursziele für Dow Jones und S&P 500

Mit den Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA wurden gestern weitere Konjunkturdaten veröffentlicht, die belegen, dass die Erholung der Wirtschaft inzwischen deutlich langsamer vonstattengeht. So gab es im August lediglich noch ein Plus von 0,4 % zum Vormonat, nach +11,7 % im Juli. Und die Konsensschätzung von +1,5 % wurde deutlich enttäuscht. Die Auftragseingänge konnten zwar den vierten Monat in Folge zulegen, die Dynamik hat sich aber deutlich abgeschwächt.

Die Herbstkorrektur korrigiert eine Diskrepanz

Damit wurden hier in der Börse-Intern nun genügend Beispiele geliefert, um die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zu beschreiben. Am 14. August war dazu bereits zu lesen, dass sich die Aufwärtsrally sowohl an den hiesigen Aktienmärkten als auch in den US-Indizes wegen der nachlassenden Konjunkturdynamik abgeschwächt hatte. Doch durch die Stärke einiger Technologieaktien wurden die US-Indizes, vor allem der Nasdaq 100 und der S&P 500, noch einmal etwas kräftiger nach oben gezogen. Die Fortsetzung der Aufwärtstrends war mit Blick auf die Konjunkturdaten losgelöst von dem nachlassenden Tempo der Konjunkturerholung. Diese Diskrepanz wird nun durch die Herbstkorrektur aufgelöst.