Münchener Verein unterzeichnet Deutsche Klimavereinbarung als erster deutscher Versicherer

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat am 2. September die

Deutsche Klimavereinbarung des deutschen Finanzsektors unterschrieben. Der

Münchener Vorsorge- und Pflegespezialist ist der erste deutsche Versicherer, der

der Klima-Selbstverpflichtung beitritt. Die anderen bisherigen 18 Unterzeichner

sind überwiegend Akteure aus dem Bankensektor. Im Fokus der Selbstverpflichtung

steht das Ausrichten der Kredit- und Investmentportfolien an Zielen des Pariser

Klimaabkommens, das Ende 2015 von 196 Staaten beschlossen wurde und eine

Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius vorsieht.



"Auch für den Münchener Verein ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Grundsatz der

Geschäftsstrategie", betont Karsten Kronberg, CFO der Münchener Verein

Versicherungsgruppe und verantwortlich für nachhaltige Kapitalanlagen. "Die

Auseinandersetzung mit den immer stärker spürbaren Folgen des Klimawandels ist

für den Münchener Verein als private Versicherungsgruppe Bestandteil unseres

Risikomanagements. Die ökonomische Vernunft geht hierbei Hand in Hand mit der

gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Die

Ausrichtung der Kapitalanlageportfolien an den Pariser Klimazielen kann hierzu

einen wesentlichen Beitrag leisten. Deshalb unterstützen wir nachdrücklich die

Deutsche Klimavereinbarung."







Umsetzung des "UNEP FI Commitment to Climate Action" des UN-Klimagipfels vom

September 2019. Die Niederlande und Spanien haben daraus vergleichbare nationale

Vereinbarungen initiiert. Unterstützt wird die Deutsche Klimavereinbarung, die

von der Nachhaltigkeits-Bank Triodos Deutschland und einer Banken-Arbeitsgruppe

des World Wildlife Funds (WWF) vorangetrieben wurde, bislang insbesondere von

großen deutschen Privatbanken.



Zwölf Monate nach der Unterzeichnung ist der Münchener Verein wie die anderen

Mitglieder verpflichtet, Bericht zu erstatten. "Wir werden dieser Pflicht in

unserem jährlichen Corporate Social Responsibility Report nachkommen", erklärt

Karsten Kronberg.



Die Mitglieder der Deutschen Klimavereinbarung wollen bis spätestens Ende 2022

gegenseitig akzeptierte Methoden zur Messung der Klimaauswirkungen ihrer

jeweiligen Kredit- und Investmentbestände erarbeiten und einführen.



"Wir freuen uns, gemeinsam mit den anderen Akteuren ein starkes Signal senden zu

können, Sustainable Finance voranzutreiben", unterstreicht Karsten Kronberg. "Es

gilt, herauszufinden, wie sich bestimmte Kapitalanlagen auf die CO2-Emissionen

auswirken. Dann wollen wir die Kapitalanlage-Portfolien bewusst umlenken, um

einen positiven Effekt zu erzielen. Ein Beispiel aus unserem Geschäftsjahr 2019:

Wir haben die strategische Assetallokation bereits um ein Impact Portfolio

erweitert, mit dem gezielt in solche Geschäftsmodelle investiert wird, die neben

einer risikogerechten Verzinsung auch einen positiven Beitrag zur Erreichung der

Klimaziele sicherstellt."



Weitere Informationen: http://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de/



Pressekontakt:



Münchener Verein Versicherungsgruppe Zentrale Unternehmenskoordination und

Presse

Johannes Schuster M. A.

Pressesprecher

Pettenkoferstr. 19

80336 München



Tel: 089/51 52 1154

Fax: 089/51 52 3154

schuster.johannes@muenchener-verein.de

www.muenchener-verein.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/4718698

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe

Kohlendioxid jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Die Deutsche Klimavereinbarung gibt es seit 30.06.2020 und ist eine nationaleUmsetzung des "UNEP FI Commitment to Climate Action" des UN-Klimagipfels vomSeptember 2019. Die Niederlande und Spanien haben daraus vergleichbare nationaleVereinbarungen initiiert. Unterstützt wird die Deutsche Klimavereinbarung, dievon der Nachhaltigkeits-Bank Triodos Deutschland und einer Banken-Arbeitsgruppedes World Wildlife Funds (WWF) vorangetrieben wurde, bislang insbesondere vongroßen deutschen Privatbanken.Zwölf Monate nach der Unterzeichnung ist der Münchener Verein wie die anderenMitglieder verpflichtet, Bericht zu erstatten. "Wir werden dieser Pflicht inunserem jährlichen Corporate Social Responsibility Report nachkommen", erklärtKarsten Kronberg.Die Mitglieder der Deutschen Klimavereinbarung wollen bis spätestens Ende 2022gegenseitig akzeptierte Methoden zur Messung der Klimaauswirkungen ihrerjeweiligen Kredit- und Investmentbestände erarbeiten und einführen."Wir freuen uns, gemeinsam mit den anderen Akteuren ein starkes Signal senden zukönnen, Sustainable Finance voranzutreiben", unterstreicht Karsten Kronberg. "Esgilt, herauszufinden, wie sich bestimmte Kapitalanlagen auf die CO2-Emissionenauswirken. Dann wollen wir die Kapitalanlage-Portfolien bewusst umlenken, umeinen positiven Effekt zu erzielen. Ein Beispiel aus unserem Geschäftsjahr 2019:Wir haben die strategische Assetallokation bereits um ein Impact Portfolioerweitert, mit dem gezielt in solche Geschäftsmodelle investiert wird, die nebeneiner risikogerechten Verzinsung auch einen positiven Beitrag zur Erreichung derKlimaziele sicherstellt."Weitere Informationen: http://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de/Pressekontakt:Münchener Verein Versicherungsgruppe Zentrale Unternehmenskoordination undPresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/4718698OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe