Positive Corona-Tests auf der 'Mein Schiff 6' in der Ägäis

MILOS/ATHEN (dpa-AFX) - Auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Am Montagfrüh haben wir von einem externen Labor positive Testergebnisse von zwölf Crew-Mitgliedern der "Mein Schiff 6" erhalten", teilte Tui Cruises in Hamburg mit. Das Schiff ist inzwischen auf dem Weg in die Hafenstadt Piräus nahe Athen. An Bord befinden sich den Angaben zufolge 922 Passagiere und 666 Crew-Mitglieder.

Bei der gesamten Besatzung seien in den vergangenen 14 Tagen keine Auffälligkeiten festgestellt worden, keines der zwölf Crew-Mitglieder habe Symptome gezeigt, hieß es bei Tui Cruises. Die Betroffenen seien an Bord isoliert worden und würden erneut getestet. Die Befunde der ersten sechs Nachtests seien alle negativ gewesen.

Griechische Medien berichteten, das Schiff sei am Sonntagabend von der kretischen Hafenstadt Heraklion ausgelaufen. Bei Tui hieß es, die Reise sei zu keinem Zeitpunkt unterbrochen worden. "Rund um Milos" habe das Schiff einen Stopp eingelegt. Man habe vor Milos nicht auf Instruktionen gewartet, hieß es zudem mit Blick auf griechische Medienberichte. Mittlerweile sei die "Mein Schiff 6" planmäßig wieder unterwegs mit Ziel Piräus, wo das Schiff am frühen Dienstagmorgen erwartet wird./tt/axa/cgl/DP/nas