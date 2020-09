EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Emmen, Schweiz, 28. September 2020 MEDIENMITTEILUNG Erhöhung der Produktivität mit Wrike



ALSO hat seinen Cloud-Marktplatz um die Anwendung Wrike erweitert. Wrike hebt kollaboratives Arbeiten zwischen Teams und die Planung von Prozessen und Projekten auf eine neue Stufe. Mit Wrike können Unternehmen sich abteilungsübergreifend erfolgreich auf ihre Ziele ausrichten und passgenaue Ergebnisse erzielen.



Wrike ermöglicht es Teams, in einem digitalen Raum zusammenzuarbeiten und komplexe unternehmensweite Projekte effektiv zu managen, neue Effizienz zu schaffen und die Performance zu optimieren. Vor dem Hintergrund zunehmenden mobilen Arbeitens können Teammanager auch virtuell mit ihren Mitarbeitern synchronisiert bleiben, Termine überwachen, Deadlines einhalten und Aufgaben schnell erledigen. Wrike stellt den Nutzern vordefinierte Projektvorlagen und Anfrageformulare für einen konsistenten Standard und damit konsistente Ergebnisse zur Verfügung. Von der Planung bis zur Ausführung bietet Wrike die notwendige Transparenz, um Fortschritte zu überwachen, Probleme frühzeitig zu erkennen und flexibel darauf reagieren zu können. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Möglichkeiten und Funktionen, die spezielle Arbeitsabläufe in Bereichen wie Marketing, Design, Produktentwicklung oder IT-Projektmanagement unterstützen. Wrike vereint Arbeitsmanagement und führende Produktivitätsplattformen von Microsoft, Adobe und mehr als 400 Cloud- und On-Premise-Programmen. Mit der Integration von Wrike für Microsoft Teams können Projekte und Aufgaben innerhalb der Microsoft-Teams-Umgebung erstellt und verfolgt werden. Outlook-Benutzer können mit der Wrike-for-Outlook-Integration schnell Aufgabendetails in eine E-Mail einfügen, ohne Text kopieren und einfügen zu müssen. Durch die Unterstützung von Wrike für Adobe kann die Leistung von Kampagnen auf beispiellose Weise mit vorgefertigten Analyse-Dashboards, Integrationen und Automatisierungen geteilt und nachverfolgt werden.