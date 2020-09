JPMORGAN belässt SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach der abgeschlossenen Abspaltung von Siemens Energy von 126 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Abtrennung des Energiegeschäfts sei ein bedeutender Kurstreiber für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl das Papier am Tag der Abspaltung mit plus 9 Prozent bereits stark aufgewertet habe, sei es im Branchenvergleich immer noch unterbewertet./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 20:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Siemens Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de