Comgest-Fondsmanager Franz Weis: "Europa-Aktien mit Airbags gegen Makro-Schocks"

Während aktuell Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken eine stotternde Wirtschaft am Leben halten, hat sich Covid-19 als Turbo für ohnehin starke Wachstumstrends herausgestellt. Der europäische Life-Science- und Medtech-Sektor etwa stellt lebensnotwendige Produkte her, deren Nachfrage sich durch Covid-19 beschleunigt hat. In der Informationstechnologie hingegen erhöht sich das Wachstum langfristig, denn die steigenden Investments in digitale Infrastruktur werden sich kaum mit einem Impfstoff gegen den Virus bremsen lassen.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie blieben weltweit Flugzeuge am Boden, Gaststätten und Lokale wurden geschlossen und ganze Lieferketten waren für mehrere Monate unterbrochen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung erlebte einen Lockdown und es ist zu erwarten, dass das Jahr 2020 den stärksten Konjunktureinbruch in Friedenszeiten markieren wird. Dies hatte auch Auswirkungen auf Comgest. „Noch nie in der 30-jährigen Geschichte unseres Aktienmanagements wurde unser auf Qualitätswachstum basierender Anlagestil derart geprüft“, sagt Franz Weis, Teamleiter Europa-Aktien bei Comgest. Die Portfoliomanager von Comgest führten umgehend „Stress-Tests“ durch: Erstens wurde die Nettoliquidität in den Bilanzen überprüft, um sicherzustellen, dass selbst eine anhaltende Krise bewältigt werden kann. Zweitens wurde der Fokus auf die möglichen langfristigen Folgen für die einzelnen Unternehmen gelegt. Krisenfeste Titel findet Weis vor allem in strukturell wachsenden Märkten, wie der Technologie- und Gesundheitsbranche: „Hier hat die Pandemie sogar als Turbo für bestehende Trends gewirkt. So hat etwa die eCommerce-Penetration in sechs Monaten eine Entwicklung geschafft, für die vorher fünf Jahre nötig waren“, erläutert er.

Nicht immer fängt der frühe Vogel den Wurm