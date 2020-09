FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter über der Marke von 1,17 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten an, die Anleger zu verarbeiten haben. Höhepunkte sind neue Zahlen vom deutschen und US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Außerdem steht eine aktualisierte Schätzung für die Wirtschaftsentwicklung in den USA im zweiten Quartal auf dem Programm.

Darüber hinaus werden sich Analysten und Anleger mit der Nachbesprechung des ersten TV-Duells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer in der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, beschäftigen. Eine erste Umfrage hatte einen knappen Vorteil für Biden ergeben./bgf/jha/