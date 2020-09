Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 263,50 EUR. Börsianer sollten daher Xing in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Anleger, die mittel- und langfristig an Xing glauben, sehen sich hier heute bestätigt.

Fazit: Sind das bei Xing jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.