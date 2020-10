× Artikel versenden

Die Suche nach dem „Beautiful Business“: Hier wird Fondsmanager Frank Fischer fündig

Ob Betreiber von Top-Level-Domains oder Brauereien: Frank Fischer, CEO & CIO der Shareholder Value Management AG und Fondsmanager des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, erklärt in seiner neuesten Kolumne, was eine „Wonderful Company" beziehungsweise ein „Beautiful Business“ auszeichnet und wo er in der Praxis aktuell fündig wird.





