Elbit Systems stärkt die Aktivitäten in Deutschland - TELEFUNKEN RACOMS firmiert zukünftig als Elbit Systems Deutschland

HAIFA, Israel und ULM, Deutschland, 1. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die hundertprozentige deutsche Tochtergesellschaft TELEFUNKEN RACOMS firmiert um zu Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG („Elbit Systems Deutschland") und stärkt damit die Geschäftsaktivitäten von Elbit Systems Ltd. in Deutschland. Das Unternehmen wird von Thomas Nützel geleitet, der in den vergangenen zehn Jahren bereits als CEO von TELEFUNKEN RACOMS tätig war.