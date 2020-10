Ina Invest kauft zwei vollvermietete Bestandsobjekte mit grossem Entwicklungspotenzial an Toplagen in Genf und Lancy

Zürich, 1. Oktober 2020 - Ina Invest hat heute die Verträge zum Erwerb von zwei Bestandsliegenschaften an Toplagen in Genf und Lancy unterzeichnet. Die Liegenschaft an der Rue du Valais 7-11 in Genf bietet grosses Entwicklungspotenzial entsprechend dem Businessplan von Ina Invest: Derzeit ausschliesslich für Büroflächen genutzt, soll das Gebäude in eine Mischnutzung mit Wohnen überführt und dabei aufgestockt werden. In Gehdistanz zum Bahnhof Genf-Cornavin sollen urbane «state of the art» Kleinwohnungen mit Abstellflächen für Elektrofahrräder entstehen. Der Verzicht auf PKW-Parkplätze unterstreicht die Strategie von Ina Invest, unter anderem in hybride Immobilien an innerstädtischer Lage zu investieren und diese nachhaltig zu positionieren. Das Gebäude am Chemin des Olliquettes 10 in Lancy, das heute von einem einzelnen Mieter genutzt wird, soll in wenigen Jahren durch einen leichten Umbau eine Multi-Tenant-Nutzung ermöglichen. Beide Liegenschaften erwirtschaften Mieterträge von über CHF 2 Mio. pro Jahr, von denen Ina Invest bereits heute bis zur Entwicklungsreife profitieren kann.

Die Objekte, mit ihrer sehr guten Lage und hervorragenden Anbindung an das Tramnetz der zweitgrössten Stadt der Schweiz, fügen sich optimal in die Strategie von Ina Invest ein und sind eine ideale Ergänzung des Portfolios mit 50% Wohnen und 50% kommerziell genutzten Flächen. «Es handelt sich um unsere erste erfolgreiche Akquisition, dank der wir bereits im ersten Halbjahr nach dem Börsengang unser Investitionsziel für das Jahr 2020 übertreffen und unser Portfolio um zwei potenzialreiche Bestandsobjekte erweitern. Sie stehen für unsere Auslegung von Innovation, die Inavation: Wir wollen modernen, urbanen und nachhaltigen Wohn- und Arbeitsraum entwickeln und betreiben», betont CEO Marc Pointet. «Die erfolgreiche Akquisition unterstreicht die schlagkräftige Zusammenarbeit mit Implenia. Dank der ausgeprägten Entwicklungskompetenz sowie des Know-hows der Fachleute vor Ort, konnte Implenia das grosse Transformationspotenzial der Objekte nachweisen.» Gemäss Businessplan sind für 2021 weitere Akquisitionen im Umfang von CHF 50 Mio. vorgesehen. Ziel von Ina Invest ist die Entwicklung und der Betrieb des nachhaltigsten Immobilienportfolios der Schweiz.