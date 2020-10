Trump kommt raus – DAX zieht an

Liebe Leser, Trump kommt aus dem Hospital, der DAX zieht und was machen wir als nächstes in unseren Depots? Nun – angesichts der Volatilität werden sich weiter tolle Chancen bieten. (Übrigens – am 10.11 ist unser nächster Trainingstag!) Im Turbo-Dienst konnten wir die Gewinn-Serie an erfolgreichen DAX-Trades auf 25 in Serie! ausbauen. Dazu Gewinne kassieren wir in der SR90TP. 220% haben unsere Leser verdient in diesem Schein, den wir taktisch einsetzten und er ist nach wie vor gut. Dann – Varta. Dort hatten wir Gewinne vor 4 Wochen kassiert. Ggf. in dieser Woche Neuaufbau womöglich auch ein Trade in Bayer und Tesla. Dort gibt es auch sehr interessante Anlagealternativen mit langem Anlagehorizont, Stichwort Anleiheersatz mit sehr hohem Kupon. Dazu – DAX-Long? Wir sagen, wo… Desweiteren haben wir eine Turbo-Inline-Kombi die sehr spannend ist. Wir haben Nel Asa aufgenommen mit einem tollen Produkt und darüber hinaus hatten wir 50% Liquidität aufgebaut im Tradingdepot, die wir seit einigen Tagen gezielt einsetzen, Stand letzten Freitag. Bei 13.250 waren wir DAX Long raus, haben seit 12.600 abwärts selektiv zugegriffen. Das geht weiter – nach unserem Behavioral Finance-Ansatz. Dadurch konnten wir den DAX in der Seitwärtsphase seit Juni auch weit hinter uns lassen. Jetzt heißt es in den kommenden Tagen und Wochen – aktiv sein und handeln. Das tun wir - hier im Börsendienst mit allen Trades minutengleich bei Euch. Der Herbst wird spannend, wir freuen uns mit Euch darauf! Heute übrigens auch mit Audio und Video zu DAX, Nikola, Grenke, 1&1 und vielem mehr…