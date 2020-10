Bei Biotest startet eine Phase-II-Studie mit Trimodulin gegen Covid-19. Ein erster Patient ist in Spanien mit Trimodulin behandelt worden. In Russland, Brasilien und Frankreich wartet man auf die Genehmigung zum Start der Studie. Die entsprechenden Unterlagen wurden eingereicht.Insgesamt sollen 160 Corona-Patienten in die Studie aufgenommen werden. Diese müssen eine Lungenentzündung oder ein akutes Atemnotsyndrom haben. Ziel ist ...