wallstreet:online AG: Aktiensplit von 1:8

Berlin, 09. Oktober 2020 - Die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiber führender Finanzportale und der Finanz-Community Nr. 1 im deutschsprachigen Raum, setzt den von der Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplit im Verhältnis 1:8 um. Der jeweilige prozentuale Anteil der Aktionäre am Kapital der wallstreet:online AG verändert sich hierdurch nicht. Der Aktiensplit soll die Handelsliquidität der wallstreet:online-Aktie weiter fördern.

Für die Umsetzung des Aktiensplits wurde eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durchgeführt. Entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. August 2020 wurde das Grundkapital der wallstreet:online AG um EUR 12.584.376,00 auf EUR 14.382.144,00 erhöht. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien soll durch den Aktiensplit in Form der Zuteilung von jeweils sieben neuen Aktien pro einer bestehenden Aktie entsprechend angepasst werden. Die Zuteilung der Gratisaktien durch die jeweiligen Depotbanken erfolgt für die berechtigten Aktionäre am 16. Oktober 2020 mittels Depotgutschrift. Letzter Handelstag vor der technischen Umsetzung des Aktiensplits ist der 13. Oktober 2020. Die Aktien der wallstreet:online AG notieren dann ab dem 14. Oktober 2020 "ex Berichtigungsaktien".

Die Gratisaktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und erhalten die gleiche ISIN DE000A2GS609 wie die bestehenden Aktien.

Über die wallstreet:online Gruppe

Die wallstreet:online Gruppe betreibt mit rund 160 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 290 Mio. Seitenaufrufen (Stand 07/2020) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Über die wallstreet:online capital AG ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Online-Broker-Geschäft aktiv und verfügt daher über umfassende Expertise im Vertrieb von Kapitalanlageprodukten mit maximalen Rabatten. Zu den bekanntesten Produkten gehört FondsDISCOUNT.de, der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland. Smartbroker wird ebenfalls von der wallstreet:online capital AG betrieben, die wiederum der einheitlichen staatlichen Finanzaufsicht (BaFin) unterliegt.



Pressekontakt:

Michael Bulgrin

wallstreet:online AG

Tel: +49 (0 30) 20 456 382

presse@wallstreet-online.de

