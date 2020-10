Bei der Berliner wallstreet:online AG steht in der kommenden Woche die Umsetzung des bereits beschlossenen Aktiensplit im Verhältnis 1:8 an. Die hierzu notwendige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde durchgeführt. „Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien soll durch den Aktiensplit in Form der Zuteilung von jeweils sieben neuen Aktien pro einer bestehenden Aktie entsprechend angepasst werden”, so wallstreet:online ...