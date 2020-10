WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat die Sitzung am Freitag mit gerade noch positiven Vorzeichen beendet. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,09 Prozent auf 2214,62 Zähler. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,08 Prozent auf 1132,00 Einheiten zu. Der ATX hatte sich über weite Strecken mit klaren Kursgewinnen gezeigt, hatte dann aber am späten Nachmittag alle Verlaufsgewinne eingebüßt und war ins Minus gerutscht - aus dem er sich kurz vor Handelsende noch ins Plus hievte.

Nach unten gezogen wurde der Leitindex vor allem von Verlusten beim Schwergewicht Erste Group. Die Titel hatten ihre Abschläge am Nachmittag deutlich ausgeweitet und schlossen um 2,13 Prozent tiefer als Schlusslicht im Prime Market. Auch Raiffeisen Bank International büßten 0,72 Prozent ein, während Bawag 1,40 Prozent zulegen konnten.