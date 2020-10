TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die meisten Aktienmärkte in Fernost haben einen positiven Wochenstart hingelegt. Dabei führten die Börsen in Festland-China und Hongkong die Gewinnerliste an. Dagegen schloss der Handelsplatz in Tokio mit einem moderaten Verlust.

Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent tiefer bei 23 558,69 Punkten. Händler verwiesen zur Begründung auf durchwachsene japanische Konjunkturdaten und einen gestiegen Yen, der die japanischen Exportgüter gemeinhin verteuert.