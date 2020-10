Achiko AG: Achiko richtet Advisory-Board für Medizintechnik ein und verstärkt das Management-Team

- Neue internationale Beiratsmitglieder: Glenn Cross (Australien), Dr. Jittaporn Wattanaseree (Thailand) und Carol Aebi (Schweiz)

- Berufung ins Management: Pierre Nathie von Med2Mark als Vice President, Commercialisation

Zürich, 13 Oktober 2020--Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) freut sich, eine Verstärkung ihres Management- und des Advisory Teams bekannt zu geben.

Im Zuge weiterer Fortschritte bei der Markteinführung von Achikos Covid-19-Testkit unter der Leitung eines führenden Forschungs- und Entwicklungsteams hat das Unternehmen einen Beirat (Advisory Board) aus internationalen Experten in den Bereichen Medtech, Biotech und Innovation eingerichtet. Zudem wird mit sofortiger Wirkung ein Head of Commercialisation ernannt. Die Massnahmen erfolgen mit Blick auf die anstehende globale Expansion von Achiko.

Mitglieder des Advisory Board sind:

- Herr Glenn Cross, Direktor der führenden Technologie- und Gesundheitsunternehmen Horizon 3 Biotech, Captix Biomedical und Grey Innovation. Glenn Cross wird im Laufe dieses Jahres in den Verwaltungsrat von Achiko eintreten

- Frau Dr. Jittaporn Wattanaseree, Dozentin und Ausbilderin mit umfassender Erfahrung im pharmazeutischen und biopharmazeutischen Bereich in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung von der Forschung bis zur Vermarktung

- Frau Carol Aebi, Head of Business Analysis der Schweizer Software-Engineering-Firma AdNovum

Verstärkung des Managements:

- Herr Pierre Nathie tritt als Vice President, Commercialisation in das bestehende Managementteam von Achiko ein. Pierre Nathie ist derzeit Geschäftsführer von Med2Mark, einem internationalen Beratungsunternehmen, das sich auf die Kommerzialisierung von Innovationen im Bereich der Gesundheitstechnologie spezialisiert hat. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Einführung innovativer medizintechnischer und biotechnologischer Produkte und Lösungen auf internationalen Märkten in Achiko ein.