Seqirus bestätigt zum EU-Grippetag Rekordlieferung von Grippe-Impfungen für erhöhten Bedarf in ganz Europa

MAIDENHEAD, England, 14. Oktober 2020 /PRNewswire/ --

Seqirus hat rechtzeitig zur Grippesaison mehr Abnehmer in Europa mit Impfdosen beliefert als je zuvor. Das Unternehmen reagiert damit auf die erhöhte Nachfrage während der Corona-Pandemie.

Vaccines Europe hält heute den ersten jährlichen EU-Grippetag ab. Die Organisationen möchte damit hervorheben, wie wichtig Grippeimpfungen vor allem in der aktuellen COVID-19-Pandemie für ganz Europa sind. Die aktuelle Grippe-Impfrate für Europa liegt aktuell knapp über 40 % und damit unterhalb des Ziels von 75 %. 1

hält heute den ersten jährlichen EU-Grippetag ab. Die Organisationen möchte damit hervorheben, wie wichtig Grippeimpfungen vor allem in der aktuellen COVID-19-Pandemie für ganz Europa sind. Die aktuelle Grippe-Impfrate für Europa liegt aktuell knapp über 40 % und damit unterhalb des Ziels von 75 %. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten schätzt, dass jedes Jahr 15.000–70.000 Menschen in Europa an Komplikationen sterben, die mit Influenza in Zusammenhang stehen. Die Agentur spricht sich für die jährliche Impfung aus, die sie als effektivsten Grippeschutz erachtet.2

Partnerschaft mit den Gesundheitsbehörden vor Ort in einer außergewöhnlichen Grippesaison

Heute, am 14. Oktober 2020, startet der erste EU-Grippetag. Seqirus ist eine in der Grippeprävention global führende Organisation. Pünktlich zum Grippetag hat das Unternehmen angekündigt, dass es Abnehmer in ganz Europa rechtzeitig mit Grippe-Impfdosen beliefert hat. Der spezialisierte Impfstoff-Hersteller hat seine Produktion ausgeweitet – um die stark erhöhte Nachfrage der nationalen Behörden zur diesjährigen Grippesaison zu erfüllen.

Für die Leitung des EU-Grippetages ist Dolors Montserrat verantwortlich – eine führende Politikerin im Europäischen Parlament. Unterstützt wird die Kampagne durch Vaccines Europe – eine Spezialgruppe des europäischen Dachverbands der Pharma-Unternehmen und -Verbände (der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, kurz: EFPIA).

Dazu Dolors Montserrat: „Diesen Winter bekommen wir es gleich mit zwei Viren zu tun. Das wird die Kapazitäten im Gesundheitswesen belasten. Es ist deshalb wichtig, dass alle europäischen Länder die Grippe-Impfung nutzen, um Patienten mit erhöhtem Risiko zu schützen."

Wegen der COVID-19-Pandemie stehen die Gesundheitssysteme zusätzlich unter Druck. Die Schutzimpfung gegen die saisonale Grippe liefert einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Kapazitäten. Sie sorgt dafür, dass das Gesundheitssystem durch den steigenden Bedarf nicht so schnell überlastet wird, falls ist zu einer zweiten Corona-Welle kommt.