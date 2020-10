DGAP-News: Bayhorse Silver Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bayhorse Unternimmt Größere Metallurgische Probe Auf Dem Harrison Gold Project Und Ändert Finanzierungsbedingungen



15.10.2020 / 20:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 15. Oktober 2020) - Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse") ist zufrieden mit den ersten Ergebnissen der jüngsten Due-Diligence-Probenahme auf dem Harrison Gold Project in Harrison, BC.