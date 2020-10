Zur Commerzbank Aktie gibt es aktuell einige neue Analystenstimmen. So haben die Aktienexperten der Credit Suisse die Beobachtung des MDAX-notierten Titels mit einer „Neutral”-Einstufung aufgenommen. Dennoch sieht man einiges an Aufwärtspotenzial bei einem Kursziel von 5,30 Euro - den XETRA-Handel am Freitag hat die Commerzbank Aktie bei 4,318 Euro (-1,26 Prozent) beendet. Dennoch haben die Aktienanalysten einige kritische Töne ...