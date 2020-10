Die katastrophalen US-News von Epigenomics, die in der Nacht zum Samstag veröffentlicht wurden, hinterlassen heute Morgen ihre Spuren beim Aktienkurs des Berliner Biotech-Unternehmens. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 0,578 Euro mit mehr als 76 Prozent (!) im Minus, das Tagestief ist bei 0,49 Euro notiert. Der Grund in Kürze: Epigenomics hat nach den aktuellen Entwicklungen kaum noch Chancen, ihren blutbasierten Darnkrebstest in den ...