IBU-tec advanced materials will das Produktangebot ausbauen. Man werde ab dem kommenden Jahr ein eigenes Produkt im Bereich Batteriematerialen auf den Markt bringen, kündigt das Unternehmen aus Weimar am Montag an. Dieses sei „für den Einsatz in LFP-Batteriezellen bestimmt, die vor allem für Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung genutzt werden”, so IBU-tec. Bisher hatte man diese Sparte aus Patentgründen ...