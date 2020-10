GRC und Total Data Centre Solutions kooperieren beim Ausbau der Flüssigkeits-Immersionskühlung in Rechenzentren in Europa

GRC (Green Revolution Cooling), die Immersion-Cooling Authority für Rechenzentren per Einphasen-Immersionskühlung, meldet heute einen neuen Partnerschaftsvertrag mit Total Data Centre Solutions (TDCS), einem führenden Anbieter von unternehmenskritischen und innovativen Infrastrukturlösungen für Rechenzentren in Europa und den nordischen Raum mit Schwerpunkt auf CO2-Senkung und Energieeffizienz.

GRC ICEraQ immersion-cooling system with rack-mounted service rails for easy maintenance and hot swaps. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Partnerschaft wird TDCS im Auftrag von GRC in Europa tätig und ICEraQ, das mikro-modulare, rackbasierte Immersionskühlsystem, sowie ICEtank, das modulare, containerisierte Rechenzentrum von GRC, in erster Linie an Kunden in Großbritannien, Nordeuropa, Deutschland und Luxemburg verkaufen. Darüber hinaus wird GRC europäischen Rechenzentrumskunden mit der neuen Partnerschaft fortan über eine europäische Präsenz vor Ort Betreuung und Support bieten können.

„GRC freut sich über die Partnerschaft mit TDCS“, sagte Jim Weynand, Chief Revenue Officer, GRC. „Die wachsende Bedeutung von KI, 5G, Edge-Computing, reduzierten CO-Emissionen und vielem mehr in Europa stellt neue Herausforderungen sowohl für ältere als auch neue Rechenzentrumskomplexe dar. Unsere Partnerschaft mit TDCS wird dafür sorgen, dass Kunden in Europa die Immersionskühlung nahtlos in ihre bestehenden Infrastrukturen integrieren können.“

Nach einer gründlichen Prüfung verschiedener Immersionskühlungslösungen auf dem Markt erkannte TDCS, dass die Immersionskühlungstechnologie von GRC als Differenzierungskriterium einen Mehrwert für seine bestehenden und potenziellen Kunden bedeutet. Europäische Kunden können die Immersionskühlsysteme von GRC jetzt über TDCS erwerben und somit den Energie- bzw. Stromverbrauch senken, die Herausforderungen hinsichtlich der Leistungs- und Raumdichte lösen, die Energiekosten für die Kühlung erheblich senken, das Optimale aus dem Hochleistungs-Computing herausholen und von weiteren Vorteilen der revolutionären Immersionskühllösungen von GRC profitieren. GRC ist das am längsten etablierte Unternehmen für Immersionskühlung mit mehr als 11-jähriger Erfahrung und vielen Blue-Chip-Kunden wie die US-Regierung und die US-Luftwaffe. Es genießt die Anerkennung der meisten weltweiten Serverhersteller und bietet alle Vorteile - ohne Ventilatoren.