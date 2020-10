DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

Aurora Solar Technologies Inc. stärkt das wissenschaftliche Team, erweitert das Portfolio an geistigem Eigentum und gewinnt Kundenauftrag für F&E-Einrichtung



20.10.2020 / 16:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







North Vancouver, British Columbia. 20. Oktober 2020. Aurora Solar Technologies Inc. (TSXV: ACU) (das "Unternehmen") gibt die Stärkung des wissenschaftlichen Teams und des Portfolios an geistigem Eigentum des Unternehmens bekannt sowie eine Produktbestellung zur Verwendung in den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bestehender Kunden an Solarzellen und Modulen.