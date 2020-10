RBC belässt PSA auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für PSA vor der Berichtssaison der europäischen Autobauer zum dritten Quartal von 14 auf 15 Euro angehoben. Die Einstufung wurde aber auf "Underperform" belassen. Analyst Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, er richte seinen Fokus nun auf das Jahr 2021. Für das kommende Jahr favorisiert er eher Premium-Hersteller wie Daimler und Ferrari, aber auch Volkswagen. Die Erholung des globalen Automarktes, für den er seine Prognosen erhöhte, dürfte seines Erachtens U-förmig verlaufen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 21:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 00:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Peugeot Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de