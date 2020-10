Seit heute notieren die Aktien von Compleo Charging Solutions an der Frankfurter Börse. Die Erstnotiz fand am Morgen am regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt statt. Der erste Kurs von Compleo lag bei 44,00 Euro. Ausgegeben wurden die Aktien beim Börsengang zu je 49,00 Euro. Am Abend notiert das Papier des Börsenneulings auf Xetra bei 47,50 Euro. Im Tagesverlauf stand die Aktie von Compleo zwischen 42,60 Euro und 48,00 ...