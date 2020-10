22.10.2020 - Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) und der Wettbewerber Bloom Energy Corp (ISIN: US0937121079) sahen gestern ihre Aktien unter starkem Druck - Minus 7,3% bzw. 8%, wesentlich mehr als der Marktdurchschnitt. Auch im Club der Tagesverlierer im US-Handel: die Aktie der Jinko Solar mit Minus 12% - ebenfalls ein Wert aus dem Bereich der "Erneuerbaren Energien" - Zufall? Jedenfalls alle drei werte sind in den letzten Wochen exorbitant gut gelaufen und sehen sich einer Vervielfachung ihres Kurses seit Jahresanfang gegenüber - Gewinnmitnahmen in Zeiten der Unsicherheit? Möglich. Jedenfalls auffällig, das keinerlei Nachrichten vorlagen, die dne Kurseinbruch erklären könnten.

Liegt vielleicht an der Konkurrenz zum Ölsektor?

...so wird zumindest am Markt spekuliert: Möglicherweise mache der niedrige und weiter fallende Ölpreis die Alternative zur Solarenergie und Wasserstoff einfach konkurrenzfähiger und so könne der Kursrückgang der Aktien aus dem Bereich der "erneuerbaren Energien" erklärt werden. UND man lege so möglciherwies ewieder mal den Fokus darauf, dass weder Bloom Energy noch Plug Power jemals Geld evrdient hätten und beide "nur" von der Zukunft lebten. Ohne weietren Kspitalzufluss werden beide Unternehmen die angekündigte Profitabilität in einiegn Jahren nicht erreichen können - keine neue Erkenntnis, abe rmöglicherwiese wieder mal "in den Blick" geraten.

Einstiegskurse?

Wohl noch zu früh darüber nachzudenken - in de rderzeitigen Marktlage und immer höheren Corona-Zahlen und damit einhergehenden immer stärkeren Einschränkungen des Wirtschaftslebens scheinen die Märkte eher wieder in den Rückwärtsgang zu schalten - und im fallenden Gesamtmarkt verleiren Storyaktien in der Regel mehr als reine Substanzwerte mit sicheren Dividendenzahlungen. Und bei den wasserstoffwerten stehen imme rnoch bei vielen Anlegeren "fette" Buchgewinne, die man in unsicheren Zeiten "mal realisieren " kann - Neueinstiege sollten billiger möglich sein - denkt man möglciherwiese.

Für den interessierten , noch nicht investierten Anleger heisst es jetzt sorgfältig beobachten und abwarten, bis sich die aktienmärkte wieder beruhigen und einen Boden finden.

Angst etwas zu verpassen

schien vor 48 Stunden die Anlegerdevise - kann auch mal schiefgehen! Jedenfalls macht gerade in einer solchen Situation möglicherweise das Setzen von Trailingstops oder regelmäßig überprüften und eventuell manuell erhöhten Stops Sinn. Oder die Absicherung durch derivative Instrumente, die jedoch für die Long-Seite aufgrund der hohen Volatilität relativ teuer sind und so natürlich auf der am besten immer "gedeckten" Shortseite relativ interessant sein könnten. Wie ebreits erwähnt passt zur positven Stimmung:

