Biontech und Varta – die Divergenz bestimmt!

Meilenstein bei Bitcoin: Am 21.10 springt die Notiz in Euro über 10.000. Beim Broker eToro setzen die Anleger auf “long” und liegen damit richtig. Wir gehen im Börsendienst heute auf Bitcoin ein, doch vor allem gibt es neue Produkte auf Varta und Biontech sowie schauen wir uns Thyssen genau an mit einem knackigen Anti-Zyklik-Trade. Die Divergenz in fear greed und VDAX New hat gegriffen und sie schickt high-beta-Titel wie Biontech und Varta in den Keller. Dies sind jedoch Chancen in guten Aktien, Nachkaufchancen. Gleiches gilt für Netflix, bei denen wir ebenfalls frische Anlageideen parat haben. Auf Tesla gilt es, die Inline-Scheine zu besprechen. Dreistellige Gewinne stehen da und die Vola kommt raus. Bis später im Börsendienst, Euer TEAM FR