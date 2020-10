RBC belässt Unilever NV auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever NV von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern gewinne noch immer Marktanteile in nur knapp über der Hälfte seiner Aktivitäten, schrieb Analyst Andy Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lösung, damit dies mehr werde, liege in Investitionen in die Margen etwa über Innovationen sowie Vermarktung und Vertrieb. Unter dieser Voraussetzung dürften die Umsätze steigen. Der Experte berücksichtigt dies in seinen neuen Prognosen und dem leicht angehobenen Kursziel./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 10:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 10:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Unilever Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de