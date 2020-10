Jena (ots) - Mit der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt die Absicherung

des gesamten Heimnetzwerkes immer größere Bedeutung. Ob Lichtsteuerung für das

Wohnzimmer oder intelligente Steckdosen. Immer mehr smarte Helfer finden ihren

Weg ins digitale Zuhause. Diese Entwicklung versuchen Hacker auszunutzen. Eine

moderne Sicherheitslösung muss das Netzwerk als Ganzes schützen und dessen

Status permanent im Blick haben. Mit seiner neuesten Produktgeneration für

Windows-Betriebssysteme erfüllt der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET

diese gestiegenen Anforderungen von Privatanwendern. Ob Check des Routers,

Shopping mit dem Smartphone oder Gaming mit dem PC, die neuen ESET

Sicherheitslösungen schützen den digitalen Alltag umfassend. ESET NOD 32

Antivirus, ESET Internet Security und ESET Smart Security Premium sind ab sofort

im Handel erhältlich.



"Rund die Hälfte aller Privatanwender haben mittlerweile mindestens ein

IoT-Gerät in ihren vier Wänden im Einsatz, hinzu kommt eine Vielzahl weiterer

Geräte wie PCs, Laptops, Tablets und Smartphones", erklärt Michael Schröder,

Security Business Strategy Manager DACH bei ESET. "Eine moderne

Sicherheitslösung muss daher mit der Absicherung nicht erst beim einzelnen Gerät

ansetzen, sondern für einen ganzheitlichen Schutz des gesamten Netzwerks

sorgen."





Neuer ESET Password Manager inklusive Data-Breaches-CheckUnsichere Kennwörter gehören dank ESET der Vergangenheit an. Die neueste Versionder ESET Smart Security Premium bietet einen komplett überarbeiteten PasswordManager. Die Anwendung ist eine Browsererweiterung, die alle gängigen Programmeunterstützt und App-basiert auch für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist.Neben den gewohnten Funktionen, wie automatische Synchronisierung,Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Kennwortgenerator, bietet der neue ESETPassword Manager die Möglichkeit der Fernadministration über "Secure Me". Mitdieser können Nutzer Geräte und Anwendungen verwalten, die Zugriff auf denPasswort-Safe haben. Im Bedarfsfall können so bestimmte Aktionen, wie das Leerendes Browser-Caches, das Löschen des Verlaufs oder das Schließen von Tabs aus derFerne durchgeführt.Zusätzlich erhalten Nutzer des Password Managers regelmäßige Sicherheitsberichteüber den möglichen Missbrauch ihrer Accounts. Hierzu werden die verwendetenE-Mail-Adressen permanent mit einer der größten Datenbanken für Data-Breachesabgeglichen. In diesen Reports erhalten Anwender so einen Überblick, ob ihrepersönlichen Daten bzw. Account-Zugänge von bekannten Datendiebstählen betroffensind.ESET erweitert den Schutz von Banking und Shopping