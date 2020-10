Berlin (ots) - Verbraucher müssen für das Abrechnungsjahr 2019 mit höheren

Heizkosten rechnen. Das zeigt der Heizspiegel für Deutschland 2020, den die

gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online heute veröffentlicht hat. Die

Kosten für eine erdgasbeheizte 70-Quadratmeter-Wohnung liegen durchschnittlich

bei 720 Euro.



Damit stiegen die Heizkosten im Jahr 2019 im Schnitt um 20 Euro (+ 2,9 Prozent).

Maßgeblich dafür waren das kühle Wetter und die mäßig gestiegenen Erdgaspreise

(+ 3,4 Prozent). Für die Analyse wurden mehr als 147.000 Datensätze aus zentral

beheizten Wohngebäuden in ganz Deutschland ausgewertet.





Auch Heizen mit Öl , Fernwärme und Wärmepumpe teurerDie Kosten für das Heizen mit Öl, Fernwärme und Wärmepumpe zogen in derHeizsaison 2019 ebenfalls an (Heizöl: 855 Euro / + 1 Prozent, Fernwärme: 890Euro / + 3,5 Prozent, Wärmepumpe: 735 Euro / + 7,3 Prozent). Erstmals wurdenHolzpellets in die Analyse aufgenommen. Mit diesem Energieträger kostete dasBeheizen einer 70-Quadratmeter-Wohnung im Schnitt 590 Euro. Grund für diegestiegenen Kosten waren neben dem kühleren Wetter auch die höheren Preise fürFernwärme (+ 2,2 Prozent) und Strom für Wärmepumpen (+ 3,8 Prozent). Der Preisfür Heizöl sank leicht (- 2 Prozent).Prognose: Erdgas-Heizkosten voraussichtlich stabilDie Vorausschau für den Abrechnungszeitraum 2020 zeigt: Verbraucher, die mit Erdgas heizen, können mit stabilen Kosten rechnen. Wie die Heiz-Experten vonco2online prognostizieren, steigen die Kosten für das Heizen mit Wärmepumpenweiter (circa + 4 Prozent), während die für Fernwärme (circa - 2 Prozent),Holzpellets (circa - 4 Prozent) und Heizöl (circa - 18 Prozent) voraussichtlichsinken.Umstieg auf Erneuerbare hilft, Geld und CO2 zu sparenAuf erneuerbare Energieträger zu setzen lohnt sich: Ab 2021 sparen Eigentümer,die auf nicht fossile Energieträger umsteigen, den CO2-Preis. Zudem sind bis zu45 Prozent der Kosten für den Umstieg staatlich förderfähig. Wie der Blick aufden aktuellen Heizspiegel zeigt, bleibt auch die energetische Sanierung einwesentlicher Baustein fürs Energiesparen: Bewohner einer durchschnittlichenWohnung in sanierten Gebäuden zahlen bis zu 545 Euro weniger fürs Heizen als diein unsanierten."Sanierung ist der schlummernde Riese fürs Energiesparen""Die energetische Gebäudesanierung und Optimierungen im Bestand sind derschlummernde Riese fürs Energiesparen und für den Klimaschutz", sagt TanjaLoitz, Geschäftsführerin von co2online. "Wir erleben immer wieder, dass vielenVerbrauchern dieses Potenzial noch nicht bewusst ist. Mit co2online können sie