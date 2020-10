Premstaetten - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN U.S. PERSONEN, UND NICHT ZUR VERTEILUNG INNERHALB ODER IN AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.



ams gibt erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von EUR 760 Millionen mit einer Laufzeit bis 2027 bekannt



Premstätten, Österreich (27. Oktober 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von garantierten Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") in Gesamtnennbetrag von EUR 760 Millionen mit einer Laufzeit bis 2027 bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag in Höhe von bis zu 10% des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals, wandelbar sein. Bezugsrechte bestehender ams Aktionäre zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen. Der Nettoerlös der Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Nachdem heutigen Platzierungsverfahren wurde festgelegt, dass die Wandelschuldverschreibungen einen Zinscoupon von 2,125% pro Jahr haben werden und die anfängliche Wandlungsprämie bei 47,5% über dem Referenzaktienkurs von CHF 20,1736, umgerechnet in Euro zum vorherrschenden Wechselkurs, liegt. Dies entspricht einem anfänglichen Wandlungskurs von EUR 27,7209. Die Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7 Jahren haben und zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und gekündigt wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag am 3. November 2027 zurückgezahlt.