"Corona hat unsere Branche gebeutelt" / Rückkehr auf Vorkrisenniveau nicht vor 2022 erwartet (FOTO)

Insbesondere die klassische Chemie als Vorleistungsgüterindustrie ist von denAuswirkungen der Krise stark betroffen. Die Umsätze gingen bis August um 8,8Prozent zurück, die Produktion sank um 4,7 Prozent. Im Vergleich dazu beweistsich der Pharmasektor mit einem Gesamtumsatz von 8,1 Milliarden Euro alsStabilitätsanker (+ 5,9 Prozent). Die Produktion stieg um 1,6 Prozent.Keine schnelle Erholung erwartetLaut einer Verbandsumfrage des Arbeitgeberverbandes HessenChemie bewerten 65Prozent der Unternehmen ihre derzeitige Wirtschaftslage schlechter als imVorjahr. 58 Prozent erwarten für 2020 einen Rückgang ihrer Produktion, 52Prozent sinkende Erträge. Auch wenn die Erwartungen für 2021 wieder etwaspositiver ausfallen, wird eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau nicht vor 2022erwartet."Die Pandemie ist eine der größten Bewährungsproben, die wir bisher erlebthaben", betonte der Vorstandsvorsitzende des VCI Hessen Jochen Reutter (GSKVaccines GmbH). Bei deren Bekämpfung nehmen insbesondere die hessischenPharmaunternehmen mit der Impfstoffentwicklung und Produktion eine"Front-Runner-Position" ein. Die Politik müsse hier dem dringlichenImpfstoff-Bedarf gerecht werden und Lösungen für die schnelle Genehmigung derImpfstoff-Produktion auch in neuen Anlagen schaffen.Zukunftsthemen weiterhin angehenDie Chemieverbände Hessen fordern von der Politik die relevanten Zukunftsthemennicht aus den Augen zu verlieren. Der Klimaschutz sei für sie ein essenziellesThema, so Reutter. "Europa mit dem Green Deal bis 2050 klimaneutral aufzustellenkann gelingen, allerdings nur mit einer Stabilisierung der Strompreise undausreichenden Kapazitäten bei der nachhaltigen Energieproduktion." Ferner seider Emissionshandel das geeignete Instrument, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen.Die von den Chemieverbänden seit langer Zeit geforderte Unternehmenssteuerreformmuss jetzt kommen und die bestehende Belastung von 31 Prozent auf 25 Prozentabsenken. Nur so kann der Standort im internationalen Vergleich wettbewerbsfähigbleiben.Rechtsanspruch auf Homeoffice ist überflüssig und schädlichMobiles Arbeiten habe sich in der Pandemie als relevantes und funktionierendesInstrument erwiesen, "ein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice geht aberkomplett an der betrieblichen Praxis vorbei und wir lehnen dies daherentschieden ab!", so Coenenberg. Anstatt über eine bürokratische Regelungnachzudenken, müsse man vielmehr das Arbeitszeitgesetz modernisieren undflexibler gestalten.Darüber hinaus sollten die Sozialabgaben auch über 2021 hinaus auf maximal 40Prozent begrenzt werden, "denn steigende Lohnzusatzkosten verteuern die Arbeitund gefährden die Wettbewerbsfähigkeit", so Coenenberg abschließend.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53824/4748303OTS: Arbeitgeberverband HessenChemie