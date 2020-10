Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2019/20

30.10.2020

Analyst: Jens Nielsen



Neunmonatszahlen 2019/20 mit tiefen Corona-Spuren



Das abgelaufene Jubiläumsjahr 2018/19 bedeutete für die Ahlers AG in ihrer 100-jährigen Unternehmensgeschichte das zweite Verlustjahr in Folge. Nachdem das abgeschlossene Maßnahmenprogramm zur Ertrags- und Effizienzsteigerung im Jahresverlauf bereits zunehmend seine Wirkung entfaltet hatte, war für 2019/20 die Beendigung der Transformationsphase und auf EBIT-Ebene eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen geplant. Allerdings hat die Corona-Krise wie vielen anderen Unternehmen auch Ahlers einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht.



Angesichts der anhaltenden negativen Auswirkungen der aktuell wieder spürbar verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der sich momentan wieder deutlich ausbreitenden COVID-19-Pandemie hat das Management inzwischen weitere umfangreiche Sparmaßnahmen verabschiedet. Diese führen zwar im laufenden Geschäftsjahr zunächst zu zusätzlichen Belastungen, werden aber ab 2020/21 sukzessive ihre Wirkung entfalten. In Verbindung mit der erwarteten zunehmenden Geschäftsbelebung sollten sie dann in 2021/22 operativ sowie innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre auch unter dem Strich den nachhaltigen Turnaround ermöglichen.



Coronabedingt haben die deutliche Zunahme von Homeoffice-Tätigkeiten sowie der Wegfall festlicher Anlässe den ohnehin fortschreitenden Trend zur Casualisierung noch verschärft. Hier sieht sich die Ahlers AG mit ihrer starken Kernkompetenz und Positionierung im Jeansgeschäft, mit dem rund die Hälfte der Konzernumsätze erzielt wird, aber gut aufgestellt. Dabei fokussiert sich der Herrenmodespezialist vor allem mit seinen Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Pioneer Authentic Jeans auf das mittlere bis gehobene Preissegment in den Bereichen Basic und Casual Fashion.

Besonders hervorzuheben sind hier erfolgreiche Innovationen wie die Futureflex-Produkte von Pierre Cardin oder die Ende 2019 von Baldessarini eingeführte, dem aktuellen Zeitgeist entsprechend nachhaltig produzierte Jeans-Kollektion 'Tribute to Nature'. Zudem wird die Schärfung der Markenprofile unter anderem durch den Ausbau der Kollektionen weiter vorangetrieben, um neue Märkte und Nachfragepotenziale zu erschließen und so national und international zu wachsen.