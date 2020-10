Den ersten Handelstag der eigenen Aktie am General Standard begleitet FCR Immobilien mit der Meldung über einen Zukauf. Man übernehme ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, teilt das Immobilien-Unternehmen aus München am Freitag mit. Ankermieter ist Unternehmensangaben zufolge REWEs toom-Baumarktsparte, das gesamte Objekt verfügt über eine vermietbare Fläche von etwa 7.600 Quadratmeter ...