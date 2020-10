EKF und Kantaro vereinbaren Partnerschaft zur Vermarktung von quantitativen COVID-19-Antikörpertests in Großbritannien und Europa

New York (ots/PRNewswire) - Mit COVID-SeroKlir und COVID-SeroIndex von Kantaro

können in Großbritannien und Europa hochleistungsfähige quantitative

COVID-19-Antikörpertests durchgeführt werden



Die Antikörpertestkits von Kantaro dienen dem Nachweis von Immunität gegen

COVID-19 und der Impfstoffentwicklung





Kantaro Biosciences, LLC (Kantaro), ein Joint Venture zwischen dem Mount SinaiHealth System und RenalytixAI (LSE: RENX/NASDAQ: RNLX), und sein PartnerBio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH), haben eine Marketing- undVertriebsvereinbarung mit EKF Diagnostics, einem weltweit führenden Unternehmenfür Diagnostik abgeschlossen. EKF wird COVID-SeroKlir, die quantitativenSARS-CoV-2 IgG-Antikörper-Testkits von Kantaro, in Europa anbieten, mit einemexklusiven Vertriebsrecht für Großbritannien und Deutschland. Außerdem wird dasUnternehmen auf nicht exklusiver Basis COVID-SeroIndex für den europäischenForschungsmarkt vertreiben. Mit der Technologie für quantitative Antikörpertestsvon Kantaro lässt sich eine Immunität gegen COVID-19 feststellen, wasmöglicherweise ein entscheidender Baustein sein kann, um auf lokaler undinternationaler Ebene das Wirtschaftsleben aufrecht zu erhalten und dieWirksamkeit von Impfprogrammen zu verstehen .Die Vereinbarung folgt auf die Genehmigung des CE-Zeichens für die Verwendungvon COVID-SeroKlir und COVID-SeroIndex zur Feststellung von IgG-Antikörpern undzur Bestimmung ihres genauen Titers (Level). Durch die Messung der Höhe derneutralisierenden Antikörper zusätzlich zu anderen Antikörpern, die ein Menschbei seiner Immunreaktion auf das COVID-19-Virus produziert, lassen sich wichtigeInformationen zur Einschätzung eines möglichen Schutzes gegen eine zukünftigeNeuinfektion gewinnen.Quantitative Antikörpertest sind auch ein wichtiger Baustein für eine allgemeineGesundheitsprüfung, um festzustellen, ob ein Patient bereits mit COVID-19infiziert war, mit oder ohne Symptomen, auch wenn kein positiver Test vorliegt,der ein Vorhandensein des Virus nachweist. Mit COVID-19 geht ein erhöhtes Risikolebensbedrohlicher Komplikationen einher, einschließlich Herzkreislauf-, Nieren-und Lungenerkrankungen."Die starke Präsenz von EKF in Regionen, die von COVID-19 betroffen sind,ermöglicht uns möglichst schnelle quantitative Testungen von Patienten undÄrzten zur Feststellung von Immunität, die für individuelle Entscheidungen sowiepolitische Entscheidungen relevant sind, die sich auf die gesamte Bevölkerungauswirken", sagte Sara Barrington, Chief Commercial Officer bei Kantaro. "Wirglauben, dass quantitative Antikörpertests Patienten und Unternehmen helfen, in