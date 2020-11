Pacific Drilling gibt Aussetzung des Handels an der NYSE sowie Benachrichtigung über Delisting bekannt

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der New York Stock Exchange („NYSE“) benachrichtigt wurde, dass die NYSE infolge der Einreichung des freiwilligen Antrags auf Reorganisation (der „Reorganisationsplan“) gemäß Chapter 11 des US Bankruptcy Code beim United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas, Houston Division, und in Übereinstimmung mit Abschnitt 802.01D des NYSE Listed Company Manual ein Verfahren zum Delisting der Stammaktien von Pacific Drilling von der NYSE eingeleitet hat. Die NYSE setzte darüber hinaus den Handel mit den Stammaktien von Pacific Drilling mit Wirkung vom 2. November 2020 auf unbestimmte Zeit aus.

Die NYSE wird bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) das Delisting der Stammaktien des Unternehmens nach Abschluss aller maßgeblichen Verfahren beantragen. In ihrem Beschluss hob die NYSE die Ungewissheit hinsichtlich der letztendlichen Auswirkungen des Konkursverfahrens auf den Wert der Stammaktien des Unternehmens hervor. Die NYSE merkte ferner an, dass die Inhaber der Stammaktien im Rahmen des zuvor vereinbarten Reorganisationsplans keine Rückzahlung erhalten werden.