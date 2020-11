gamigo AG: Die Muttergesellschaft der Gamigo AG, Media and Games Invest, evaluiert eine weitere Fremdfinanzierung mit der Absicht, einen Teil der Erlöse zur Refinanzierung der Anleihe der gamigo AG zu verwenden.

Die Muttergesellschaft der Gamigo AG, Media and Games Invest, evaluiert eine weitere Fremdfinanzierung mit der Absicht, einen Teil der Erlöse zur Refinanzierung der Anleihe der gamigo AG zu verwenden.

Hamburg, 05. November 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" ISIN: MT0000580101; Börsenkürzel: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market and Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hält 99,9 Prozent der Aktien der gamigo AG ("gamigo" oder das "Unternehmen", Anleihe ISIN: SE0011614445), prüft die Möglichkeit weiterer Fremdfinanzierungsoptionen. Ein Teil der Erlöse soll für die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden gamigo-Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro gemäß den Anleihebedingungen verwendet werden. Aus diesem Grund hat MGI Pareto Securities beauftragt, die Marktbedingungen für eine Fremdkapitalaufstockung zu untersuchen und zu bewerten.

