05.11.2020 - Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) konkretisiert heute ihre Ergebnisse der ersten neun Monate - die 16% Umsatzanstieg allein im Q3 zeigten, welches Potential die Hawesko zukünftig hat. Im Neun-Monats-Zeitraum ist der Zuwachs, dem schwachen Q2 geschuldet, mit 11 % auf 415,3 Mio. EUR etwas geringer. Das EBIT stieg auf 21,6 Mio.EUR und hat sich damit mehr als verdoppelt. Der Konzernüberschuss nach Steuern und Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter hat sich mit 13,0 Mio. EUR fast verdreifacht, das Ergebnis je Aktie betrug 1,44 EUR, (Vorjahr: 0,41 EUR).

Somit profitiert Hawesko vom allgemeinen Onlineboom und kann die stationären - bestimmt vorhandenen Verluste - offensichtlich mehr als ausgleichen. Und weiter? Wie bei den anderen Onlineprofiteuren fragt sich, wie dauerhaft die Verhaltensänderung der Anleger hin zum Onlineeinkauf sein wird. Oder bleiben Hawesko-Kunden (also einer der diversen "Marken") treu - ob online oder in den "Weinstores"? Und wird die Gastronomie sich schnell von den Corona-Einschränkungen erholen und mit einem "Nachholeffekt" so zu einer kleinen "Sonderkonjunktur" in 2021 führen? Jedenfalls solte der allgemein beliebte "Präsentversand" von Weinkollektionen für Kunden oder Geschäftspartner zumindest ein ähnliches Niveau wie in den Vorjahren erreichen - möglicherweise wird als Ersatz für "Essenseinladungen" sogar eine Steigerung möglich sein. Jedenfalls gute Aussichten weiterhin. Die Aktie hat jedoch schon einiges davon eingepreist.