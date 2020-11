Proteste in Polen: Manege frei für Antiklerikale Autor: Tichys Einblick | 06.11.2020, 18:32 | 15 | 0 | 0 06.11.2020, 18:32 | Seit einigen Tagen gehen die westeuropäischen Redakteure wieder mit roten Bäckchen und überhöhtem Eifer gegen die „faschistische“ Regierung in Polen vor. Präsident Andrzej Duda werde bald mit „militärischen Mitteln“ durchgreifen, heißt es. Was ist passiert? Hierzulande lesen wir, dass Polen auf eine weitere „Verschärfung“ seines ohnehin strengen Abtreibungsrechts zusteuere. Es sei zu Tumulten auf den Der Beitrag Proteste in Polen: Manege frei für Antiklerikale erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Wojciech Osiński. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer