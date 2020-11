Euroboden Pipeline wächst Nachrichtenquelle: 4investors | 09.11.2020, 10:50 | 16 | 0 | 0 09.11.2020, 10:50 |



Euroboden hat in den vergangenen Wochen drei Grundstücke und ein Wohn- und Geschäftshaus gekauft. Die Grundstücke liegen in Berlin, Haimhausen und Kaltenbach.In Berlin hat man ein Grundstück mit einer Größe von 3.280 Quadratmetern in Hellersdorf erworben. Dort sollen 124 Wohnungen entstehen, die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen. Auch in Haimhausen sollen auf einem 11.500 Quadratmeter großen Grundstück vor allem neue ...

