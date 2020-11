BYD, Saturn Oil & Gas, Plug Power: Diese Nachricht ist unglaublich!

Seit Samstag, als Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ausgerufen wurde, aber spätestens seit Montagnachmittag, nach Verkündung der positiven Tests des Corona-Impfstoffes durch BioNTech und Pfizer , scheinen wir, zumindest an der Börse, wieder in einer heilen Welt zu leben. Die in der Krise gehypten Technologiewerte, die von der Digitalisierung und E-Commerce profitierten, stürzten ab. Dagegen haussierten wieder zyklische, für viele langweilige Aktien aus der Old Economy. Auch Ölwerte feierten ein erstaunliches Comeback. Der Trend der Umschichtung dürfte weitergehen.Lesen sie den Artikel hier weiter