3U Holding „Mit viel Schwung in das kommende Geschäftsjahr” In den ersten neun Monaten 2020 hat die 3U Holding ihren Umsatz von 38,2 Millionen Euro auf 44,5 Millionen Euro steigern können. Vor Zinsen und Steuern konnte das Unternehmen aus Marburg den Gewinn in diesem Zeitraum von 0,9 Millionen Euro auf 2,6 …