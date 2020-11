9M: Gesamterlöse steigen auf 525,4 Mio. Euro - EBIT 41 Prozent über Vorjahr

- 9M: Gesamterlöse legen um 8 Prozent auf 525,4 Mio. Euro zu (9M 2019: 487,3 Mio. Euro)

- Erfolgreiche Entwicklung vor allem in der Immobilienvermittlung (plus 82 Prozent), im Vermögensmanagement (plus 16 Prozent) und in der Sachversicherung (plus 7 Prozent)

- Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt deutlich auf 26,8 Mio. Euro (9M 2019: 19,0 Mio. Euro)

- Beraterzahl legt weiter zu auf 2.052 und liegt damit um 121 über dem Wert des Vorjahres

- Prognose für 2020: MLP geht weiterhin von einem EBIT am oberen Ende der kommunizierten Spanne von 34 bis 42 Mio. Euro aus

Wiesloch, 12. November 2020 - Die MLP Gruppe ist den Wachstumspfad der vergangenen Quartale weiter gegangen und hat die Gesamterlöse in den ersten neun Monaten 2020 um 8 Prozent auf den neuen Höchstwert von 525,4 Mio. Euro gesteigert. Dabei konnte MLP coronabedingte Rückgänge vor allem in der Altersvorsorge durch deutliche Steigerungen in der Immobilienvermittlung (plus 82 Prozent), im Vermögensmanagement (plus 16 Prozent) und in der Sachversicherung (plus 7 Prozent) mehr als ausgleichen. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 26,8 Mio. Euro deutlich über dem Wert der ersten neun Monate 2019 von 19,0 Mio. Euro. Mit einem Anstieg der wesentlichen Bestandsgrößen - dem vermittelten Prämienvolumen in der Sachversicherung (30. September 2020: 433,2 Mio. Euro) und dem betreuten Vermögen (30. September 2020: 40,8 Mrd. Euro) - und einem weiteren deutlichen Zuwachs bei der Beraterzahl haben sich zudem wesentliche Faktoren für die Zukunft positiv entwickelt.

Obwohl die Zahlen des Unternehmens nach neun Monaten oberhalb der bisherigen Planungen liegen, bleibt MLP vorsichtig und passt aufgrund hoher coronabedingter Risiken im traditionell wichtigen Schlussquartal die Prognose für das Gesamtjahr nicht nach oben an. MLP rechnet weiterhin mit einem EBIT am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 34 bis 42 Mio. Euro.